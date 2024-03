Roma, derby e Juventus: in dieci giorni si deciderà la stagione del Milan e il futuro di Pioli

Dopo aver strappato il pass per i quarti di Europa League, in programma l'11 e il 18 aprile, Stefano Pioli è stato piuttosto chiaro con i suoi ragazzi: da ora fino alla gara di andata la testa deve essere solo sul campionato. Se il posto nella Champions League 2024-2025 è quasi blindato, i rossoneri sono riusciti a sorpassare la Juventus al secondo posto e puntano a mantenerlo fino alla fine del campionato, così da conquistare la qualificazione alla final four della Supercoppa italiana.

Dieci giorni chiave

Nelle prossime settimane, il calendario del Milan è sulla carta piuttosto abbordabile: Verona, Fiorentina, Lecce e poi Sassuolo tra le due sfide di Europa League contro la Roma. Dal ritorno contro i giallorossi, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, inizieranno dieci giorni chiave per la stagione dei rossoneri che saranno attesi prima dal derby contro l'Inter e poi dalla trasferta in casa della Juventus.

Il futuro di Pioli

L'eventuale eliminazione dell'Europa League abbatterebbe il morale appena prima di queste due sfide molto sentite dai tifosi, oltre ovviamente a decidere quasi sicuramente il destino di Stefano Pioli: se non arriverà in fondo alla competizione europea, la conferma per la stagione 2024-25 sarebbe quasi impossibile. Nelle prossime settimane, il tecnico si giocherà quindi il suo futuro al Milan.