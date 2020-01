Roma, Diawara ko ma si cerca di scongiurare l'intervento chirurgico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sky fa il punto sulle condizioni di Amadou Diawara. Manca ancora il comunicato ufficiale della Roma sulle condizioni del centrocampista, anche se vi sono pochi dubbi circa la rottura del menisco esterno. È previsto per il giocatore un ulteriore consulto, dopo i controlli avvenuti a Villa Stuart stamattina, per capire se si può scongiurare l'operazione e optare per una terapia conservativa. Questo per accorciare i tempi di recupero che con l'intervento sarebbero di oltre due mesi.