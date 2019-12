Roma, Diawara: "Noi non bene ma l'importante era qualificarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le parole di Amadou Diawara a Roma TV:

Felici per la qualificazione, ma arrabbiati per il secondo posto?

"Oggi non abbiamo giocato benissimo, ma era importante passare il turno".

Avete giocato con meno intensità?

"Capita di essere meno lucidi, con la stanchezza e tutto. Ora testa a domenica".

Tu come stai?

"Bene, sto crescendo partita dopo partita. Il mister mi sta aiutando molto, sono felice di giocare".