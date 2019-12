Roma, Diawara: "Non è semplice giocare ogni tre giorni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amadou Diawara ha analizzato il pari della Roma contro il Wolfsberger ai microfoni di Sky Sport: "C'è un po' di rimpianto perché dovevamo vincere, non abbiamo fatto una grande partita, ma siamo felici di essere qualificati. Non è stata la nostra miglior prova, ma con la stanchezza può capitare, non è semplice giocare ogni tre giorni. Adesso ci riposiamo e ci carichiamo per la prossima partita. Mi dispiace saltare l'andata dei sedicesimi per squalifica, ma capita, si va avanti. Giocando più partite prendo confidenza nel mio ruolo, è importante fare tante gare di seguito per avere fiducia con la palla. L'allenatore mi sta insegnando molte cose, sto capendo cosa vuole da me. Sono felice di quello che stiamo facendo".