Roma, difficile arrivare a Gotze. Petrachi sempre sulle tracce di Tete

La Roma non perde di vista Tete dello Shakhtar Donetsk, attaccante brasiliano che può giocare sia come trequartista che come esterno e che è stato lanciato in Ucraina proprio da Paulo Fonseca. Più difficile arrivare a Mario Goetze in scadenza col Borussia Dortmund visto il contratto da 10 milioni di euro che sta per concludere con i tedeschi e che rappresenta un ostacolo insormontabile per le casse giallorosse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.