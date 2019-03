© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Futuro da decifrare per Edin Dzeko. Il centravanti della Roma ha ancora un anno di contratto coi giallorossi, che non intendono prolungare ancora l'accordo. Così la scelta: giocare nella Capitale anche l'anno prossimo e poi trovare una nuova destinazione a parametro zero, oppure anticipare l'addio. Con l'Inter che lo corteggia, riferisce Il Messaggero, il bosniaco potrebbe gradire la destinazione milanese, che gli garantirebbe di rimanere in Italia e giocare anche in Champions. Oltremanica, lo segue il West Ham in Premier League.