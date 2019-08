Roma, Dzeko in panchina per l'amichevole contro l'Athletic. C'è Defrel

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non c'è Edin Dzeko nella formazione schierata da mister Fonseca per l'amichevole della Roma che andrà in scena stasera al Curi di Perugia. L'attaccante bosniaco, al centro della trattativa con l'Inter per il suo trasferimento alla corte di Conte, non è stato schierato per l'amichevole contro l'Athletic Club di Bilbao. C'è invece Defrel, la cui trattativa con il Cagliari è al momento congelata.

Ecco la formazione: Mirante; Florenzi, Mancini, Juan Jesus, Spinazzola; Pellegrini, Diawara; Under, Antonucci, Perotti; Defrel. Panchina: Pau Lopez, Fuzato, Kolarov, Fazio, Cristante, Zaniolo, Dzeko, Kluivert.