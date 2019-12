Roma, Dzeko: "La classifica è buona ma possiamo ancora migliorare"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Edin Dzeko commenta così la vittoria ottenuta contro la Fiorentina nell'anticipo di ieri: "Mi aspetto sempre una Roma forte, con la Fiorentina lo è stata. Sicuramente la classifica ora è buona ma possiamo migliorare ancora".

Non avete ancora espresso tutto il vostro potenziale?

"No, possiamo e dobbiamo migliorare. Siamo una squadra forte e vogliamo sempre avere il pallone, anche quando vinciamo 2-0, perché quando hai il pallone non rischi".

Cercate sempre di giocare al calcio, l'obiettivo è solo la Champions o non vi ponete limiti?

"Dobbiamo pensare ad una partita alla volta, la prossima è la più importante di tutte. Non pensiamo a quello che succede dopo e a dove possiamo arrivare, ma non ci poniamo limiti e dobbiamo giocare sempre come oggi".

In cosa può migliorare la Roma?

"In tutto, al Franchi per esempio abbiamo sbagliato tanti passaggi facili. Il mister vuole che teniamo meglio e di più il possesso".

Tante reti da tutti questi giocatori dell'ex Jugosavia?

"Sono giocatori forti: Kolarov, Badelj, anche Vlahovic ha fatto una buona partita anche se non era facile per lui, perché noi abbiamo giocato bene. Sono sempre contento di veder segnare giocatori delle mie parti".