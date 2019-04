© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko sarebbe stato offerto al West Ham. A riportarlo è Sky Sports uk, che spiega come l'attaccante bosniaco non abbia ancora trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto e potrebbe ritrovare Manuel Pellegrini, suo allenatore ai tempi del Manchester City, qualora si concretizzi il suo trasferimento a Londra. Il club inglese aveva già manifestato, nelle scorse settimane, il proprio interesse per il giocatore.