Roma, Dzeko ricorda: "Mancini voleva a tutti i costi De Rossi al Man City"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi oggi dirà addio alla Roma, club in cui ha vissuto tutta la sua carriera. Anche Edin Dzeko è intervenuto nello speciale di RomaTv per spendere due parole sul suo capitano: “Daniele non è solo un giocatore straordinario, è una persona perbene anche fuori dal campo, bisogna sempre lavorare bene per arrivare a certi livelli e rimanerci e non è facile, il suo livello è stato molto alto. Peccato perché avrebbe meritato di vincere di più, però ha un Mondiale. Non l’ho mai incontrato da avversario, ci parlai quando Mancini era al City con noi e lo voleva a tutti i costi, tutti noi lo avremmo voluto e chiedevamo informazione, come giocatore non si discute. Vede tutto prima di tutti, questa cosa secondo me si può imparare. Io dico sempre ai miei compagni di guardare Daniele perché così si gioca a calcio. Daniele è stato importante per me, forse più fuori che dentro al campo, io lo vedo come un fratello".

Su Roma-Barcellona: "Non è facile tirare quei rigori, è lì che si vedono i veri capitani e campioni. Si parla degli ultimi gol, ma quello era molto importante. Nel mio primo gol contro la Juventus, ho visto la faccia di Daniele ed era euforico, era come un bambino. Purtroppo non abbiamo vinto nulla ma la sua faccia disse tutto. Lui non deve dare spiegazioni”.