Roma e Inter, dalla Spagna: Pedro si è offerto al Valencia, ostacolo ingaggio

Non solo Inter, Roma e Juventus sulle tracce di Pedro Rodriguez, attaccante in uscita dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Superdeporte, il calciatore vorrebbe tornare a giocare nella Liga dopo il periodo trascorso al Barcellona e per questo si sarebbe offerto al Valencia. Il problema è sempre quello che sta bloccando tutte le trattative per lo spagnolo, anche con i club italiani: l’ingaggio troppo elevato. Al momento Pedro non rientrerebbe nei piani del club, ma non è detto che non se ne possa riparlare nel caso in cui il calciatore abbassi le proprie pretese economiche.