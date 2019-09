© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista della Roma.

ROMA 2019-2020 - 19 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Davide Santon, Bryan Cristante, Davide Zappacosta.

Altri elementi della rosa: Pau Lopez, Juan Jesus, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Jordan Veretout, Javier Pastore, Diego Perotti, Edin Dzeko, Chris Smalling.

Under 22: Daniel Fuzato, Amadou Diawara, Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Mert Cetin.