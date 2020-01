Gonzalo Villar è un nuovo giocatore della Roma (per lui contratto fino al 2024). "Arrivo in un grande club e non potrei essere più felice - ha dichiarato Villar nella sua prima intervista in giallorosso -. Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità", le primissime parole riportate dai canali ufficiali del club giallorosso.