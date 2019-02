© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Frosinone: “È stata una partita di cuore, in cui ci siamo riusciti a prendere i tre punti con una rete importantissima siglata nel finale. Il vento? La palla non viaggiava. In occasione del gol la palla si è fermata, per cui ho dovuto fermare la corsa. Ma poi sono comunque riuscito a metterla dentro. Sapevamo che questo non fosse un campo semplice: un ambiente difficilissimo, c'era parecchio nervosismo fin da subito. Ma poi siamo stati bravissimi a ribaltare il risultato. Sicuramente è stato importante crederci fino alla fine".



Quest'anno giochi in maniera sempre più continua: ti senti arrivato? "Sento che sono cresciuto. Ho trovato più continuità, quell'aspetto che mi mancava. Giocando sempre acquisti più fiducia e consapevolezza delle tue qualità. Sono contento della mia prestazione".

La Roma concretizza quasi sempre grazie a te: cos'altro puoi fare per essere convocato da Mancini in Nazionale? "Mi sento cambiato, anche nell'attaccare lo spazio. Vedi il gol del 3-2: la palla arriva a Daniele (De Rossi, ndr), la leggo prima e vado subito ad attaccare la profondità. Devo migliorare sicuramente nell'uno contro uno: devo avere più coraggio".