Roma, esordio europeo da sogno per Kumbulla: gol e vittoria, sulle orme di Under nel 2018

Il classe 2000 Marash Kumbulla si gode un esordio da sogno in Europa dopo il passaggio estivo in giallorosso: gol partita e vittoria importantissima per la sua squadra. I numeri dicono che l'ultimo giocatore a segnare al suo esordio in giallorosso, per quanto riguarda le competizioni europee, era stato Cengiz Ünder, contro lo Shakhtar Donetsk nel febbraio 2018.