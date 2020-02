vedi letture

Roma, Fazio: "Ci serve continuità. Vogliamo abituarci a vincere"

Nel prepartita di Roma-Lecce, il difensore argentino Federico Fazio ha anticipato i temi della gara ai microfoni di Roma TV.

Dopo la vittoria col Gent dovete ritrovare la continuità .

“Sì, sarà importante, dopo la vittoria con il Gent, trovare la continuità. Ora pensiamo al campionato, dobbiamo vincere per continuare a lottare per il nostro obiettivo”.

Oltre al risultato, state ritrovando la miglior forma .

“Pensiamo solo a vincere, dobbiamo abituarci a vincere per trovare le migliori condizioni. Siamo forti”.

Oggi affrontate una squadra che vive un ottimo momento.

“Il Lecce arriva in un momento positivo. Hanno vinto molte partite, non sarà facile, ma noi siamo forti e dobbiamo trovare il meglio di ognuno di noi. Sarà importante vincere”.