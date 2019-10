Roma, Fazio: "Saluterò Ranieri, ma dobbiamo vincere. Kalinic? Ottimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ranieri è un allenatore con tanta esperienza nel calcio, ha preso una squadra che non andava bene, può dargli quella spinta che serve". Il difensore della Roma, Federico Fazio, parla così a Sky Sport del neo tecnico della Samp, ex giallorosso e prossimo avversario in campionato: "Lo saluterò prima del match, ma vogliamo vincere".

Dzeko è in forse? "Non è ancora sicuro che Dzeko non giochi, ma Kalinic è arrivato da due mesi, è importante per noi. Un ottimo ricambio per Edin".

Perotti e Pastore? "Diego è tornato la settimana scorsa ad allenarsi dopo l’infortunio ma sta lavorando molto per tornare in forma. El Flaco si sta alleando molto, da quando è arrivato è migliorato e ora sta benissimo".

Adesso arrivano tre gare in sette giorni. "Sarà molto importante vincere, soprattutto in campionato per non allontanarci dai primi posti. Ormai dopo le nazionali ci sono sempre ravvicinate: dobbiamo essere pronti".

Sui compagni di difesa, Smalling e Mancini: "Smalling viene da un campionato diverso, Mancini è giovane, mi trovo bene a giocare con tutti e due".

De Rossi al Boca? "L'ho sentito, lì sta bene e adesso pensa alla sfida al River Plate. Io non so se finirò la mia carriera al Boca, mi aspetto magari di finirla alla Roma".

La Roma può vincere l'Europa League: "L’Europa League è una competizione bellissima, da non sottovalutare. Ci sono grandi squadre, quelle che scendono dalla Champions, dobbiamo andare piano piano. Adesso dobbiamo vincere il girone e arrivare al primo posto".