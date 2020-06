Roma, Fazio tiene alta la concentrazione dei giallorossi: "Vogliamo vincere l'Europa League"

Non solo il quarto posto in classifica , Federico Fazio ha messo nel mirino anche l'Europa League. Queste le dichiarazioni in merito ai microfoni di Sky Sport da parte del difensore della Roma: "Le voci non ci distraggono, siamo concentrati sulla ripresa del campionato. Il nostro unico obiettivo è centrare la Champions e vincere l'Europa League", le sue parole.

La truppa giallorossa, prima dell'emergenza Coronavirus, era attesa dalla sfida valida per gli ottavi di finale contro il Siviglia dell'ex Monchi.