Roma fermata da Collum, ma si gode il Nicolò d’Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma-M’Gladbach verrà ricordata per l’errore dell’arbitro Collum a un minuto dalla fine della partita. Rigore inesistente concesso ai tedeschi per un tocco con il braccio di Smalling che in realtà colpisce la palla con il volto. Proteste a non finire nel post partita, ma ora Fonseca deve essere bravo a canalizzare l’attenzione sugli aspetti comunque positivi di una partita giocata da parte dei giallorossi in piena emergenza. Da Zaniolo a Mancini, passando per Veretout e Dzeko. Quattro giocatori che più degli altri si sono messi in luce ieri sera all’Olimpico. Non era facile per il 22 giallorosso, al centro della diatriba dialettica aperta da Fabio Capello il giorno prima. “Non prendere la sua strada” è stato il consiglio del tecnico al giovane Esposito dell’Inter in diretta tv Sky facendo riferimento proprio a Zaniolo.

RISPOSTA - Non sono mancate le repliche. Prima quella della mamma attraverso i social: “E’ un esempio” e poi quella del suo agente Vigorelli: “Anche lui (Capello, ndr) ha fatto i suoi errori da giovane”. Non tarda ad arrivare la voce della società con De Sanctis, ma la risposta più importante l’ha data proprio il giocatore in campo. Gol da centravanti puro anticipando i suoi avversari di testa sul primo palo dopo l’angolo battuto da Veretout. Prove da falso nove perché come ammesso da Fonseca nel post partita: “Nicolò è l’unico che può fare il vice Dzeko in questo momento”. Nel 2019, infatti, al pari di Kolarov è il secondo miglior bomber della Roma con sette reti tutte all’Olimpico. Delle ultime 5, ben 4 sono arrivate in Europa. A partire dalla doppietta con il Porto in Champions, fino alle reti di questa stagione con Istanbul Basaksehir e Gladbach. Insomma, il palcoscenico internazionale esalta Zaniolo e la speranza di Fonseca è che possa dar seguito all’esultanza di ieri dove ha mimato il gesto di tapparsi le orecchie da critiche e commenti.