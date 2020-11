Roma-Fiorentina 1-0 al 45', dominio giallorosso: a segno Spinazzola

vedi letture

Si è da poco concluso il primo tempo di Roma-Fiorentina. Giallorossi in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Spinazzola, ma i giallorossi hanno dominato ed avrebbero potuto segnare anche qualche gol in più. Decisive le parate di Dragowski.

Le scelte iniziali - Fonseca parte con il 3-4-2-1 con Edin Dzeko dal primo minuto supportato alle spalle da Mkhitaryan e Pedro. In mezzo al campo Lorenzo Pellegrini con Veretout mentre sulle corsie esterne spazio per Karsdorp e Spinazzola. Difesa a tre davanti alla porta di Mirante formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Nella Fiorentina consueto 3-5-2 per mister Iachini, con coppia d'attacco inedita formata da Ribery e Callejon. Panchina per Kouamé, Vlahovic e Cutrone. In difesa c'è Martinez Quarta, che prende il posto dell'infortunato Pezzella.

Pasticcio della difesa viola, Spinazzola trova il gol - Alla prima occasione arriva il vantaggio della Roma, frutto di un errore della coppia Martinez Quarta-Milenkovic. Lancio per Dzeko, spizza il bosniaco mentre i due centrali si scontrano e sfera per Spinazzola. L'ex Juventus si invola verso l'area di rigore avversaria e batte Dragowski con il destro.

La Roma pressa, la Fiorentina fatica - Dopo il vantaggio giallorosso, la squadra di Fonseca continua a premere il piede sull'acceleratore con l'obiettivo di chiudere subito la gara. La Fiorentina soffre e non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Ci pensa Dragowski, con una super parata su Dzeko, a impedire il raddoppio alla Roma.

Dragowski tiene a galla la Fiorentina - Se i viola non sprofondano sotto i colpi della Roma, è merito del portiere gigliato. L'estremo difensore polacco, dopo la super parata su Dzeko, si ripete prima su Karsdorp e poi su Mkhitaryan.