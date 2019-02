© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi sulla carta sarebbe il perfetto successore di Totti e De Rossi per quanto riguarda il ruolo di capitano della Roma del futuro. Il problema però, è il rapporto con la parte più calda del tifo romanista, che anche ieri non gli ha risparmiato una bella dose di fischi. Una frattura che lo ha portato dall'essere definito come il "bello de nonna" a causa della famosa esultanza con corsa verso la nonna seduta in tribuna, a "traditore". Tutto è iniziato il 28 gennaio 2018, quando l'esterno giallorosso bloccò i compagni (in particolar modo Nainggolan) chiamati a gran voce dalla curva dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Il giocatore si difese dichiarando che una regola vieta ai giocatori di recarsi sotto il settore a fine gara, scusa che però non convinse nessuno viste le frequenti corse dopo un gol o dopo una vittoria. Poi, anche a causa del rinnovo arrivato in ritardo per le richieste esose dello stesso calciatore. Adesso le cose non stanno migliorando e, insieme al fischiatissimo Kolarov, anche Florenzi vive un periodo di netta distanza con i propri tifosi. A riportarlo è corrieredellosport.it.