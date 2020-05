Roma, Fonseca al lavoro sul sistema di gioco: difesa a 3 e falso nueve nel futuro giallorosso

vedi letture

Quello di oggi sarà il penultimo allenamento della settimana per la Roma che nella giornata di ieri ha sostenuto un nuovo ciclo di tamponi (il prossimo è in programma per lunedì). Fonseca continua dunque a lavorare con il gruppo intero fatta eccezione di Perotti, Pau Lopez e Zaniolo. Per quest’ultimo la prossima dovrebbe essere l’ultima settimana di lavoro personalizzato, poi potrà riprendere le sedute con il resto della squadra. Tempi più lunghi per il portiere spagnolo che il 13 maggio ha riportato una microfrattura del polso sinistro. Servirà almeno la seconda settimana di giugno per rivederlo con i suoi compagni. Discorso diverso per Perotti le cui condizioni vengono monitorate giorno dopo giorno a causa di qualche acciacco muscolare di troppo.

Fonseca, intanto, insiste sui vecchi concetti del suo gioco, ai quali però aggiunge anche quelli nuovi studiati con Nuno Campos durante il lockdown. Non solo la difesa a 3 nelle idee del tecnico che con il ritorno di Zaniolo potrebbe valutare l’ipotesi di schierarlo da falso nuove per far rifiatare Dzeko. Una scelta dettata anche dalla poca fiducia nei confronti di Kalinic, tornato al gol nella partita con il Cagliari. Tanto lavoro viene fatto anche sul centrocampo con Villar pronto a scalare le gerarchie.