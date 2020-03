Roma, Fonseca: "Carles Perez diventerà grande. E anche Villar sorprenderà"

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è stato intervistato dall'agenzia spagnola EFE in merito alla sfida contro il Siviglia degli ottavi di Europa League. Questo il suo pensiero su quattro giocatori legati alla Spagna, per un motivo o per un altro: "Pau Lopez è uno dei migliori portieri d’Europa ed è in un buon momento. Villar è un giovane che abbiamo scoperto all’Elche. È un calciatore forte e coraggioso, gioca con la Spagna Under 21 e sarà una grande sorpresa tra qualche anno. Carles Perez si sta adattando bene, il calcio italiano è molto più tattico. È un giovane di grande qualità di cui ci fidiamo molto e, se continua così, lavorando così, sarà un grande giocatore. Allenare Justin Kluivert? È come qualsiasi altro giocatore. Per me, Justin Kluivert è un normale giocatore della squadra, un giovane con un grande talento".