Roma, Fonseca: "Carles Perez? Speriamo possa diventare un punto fermo della squadra"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Gent, commenta la prestazione di Carles Perez, a segno alla prima da titolare: "Speriamo possa diventare un punto fermo della squadra. Carles ha sempre voglia di fare gol e stare vicino alla porta. Deve migliorare in molte cose ma ha giocato bene per essere la prima partita. Ha lavorato anche molto per la squadra ed è lo spirito che voglio vedere in tutti i giocatori".

