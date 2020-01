Roma, Fonseca: "Cristiano Ronaldo è un orgoglio per noi portoghesi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto a Rai Sport alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole: "Come ho sempre detto, abbiamo ambizione in questa competizione. Giocheremo per vincere”.

Cosa vi ha insegnato la gara di campionato?

“Che non possiamo sbagliare come abbiamo sbagliato all’inizio della partita, poi è difficile recuperare. Penso che il secondo tempo ha mostrato che possiamo lottare, avere ambizione di vincere contro la Juventus”.

Che cos’è Cristiano Ronaldo per un allenatore portoghese?

“E’ un orgoglio per noi portoghesi, è un grandissimo giocatore, è un simbolo del Portogallo e mi piace molto quando gioco contro di lui. Non possiamo sbagliare difensivamente, dobbiamo avere il pallone, è importante attaccare con aggressività”.