Roma, Fonseca: "Difesa a quattro? Non ci ho pensato. Oggi potevamo fare di più"

Intervistato da Roma TV al termine della sfida pareggiata contro l’Hellas Verona, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato così del momento della squadra: “Mi è piaciuto il primo tempo, Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan con Spinazzola hanno creato tante occasioni. Se segni, la partita cambia. Abbiamo creato molto e non è facile contro il Verona. Nella ripresa non mi è piaciuta la squadra sulle seconde palle, secondo me è stato il problema principale. Non ci ha permesso di attaccare nella ripresa”.

La Roma ha tanta qualità davanti .

"Abbiamo avuto un momento di qualità, contro una squadra che non lascia attaccare è positivo. Abbiamo fatto molto bene in zona offensiva, mentre in zona difensiva ci siamo mossi bene sulla prima palla”.

Ha pensato di passare alla difesa a quattro?

“No, contro il Verona serve avere sicurezza difensiva e non ci ho pensato”.

Oggi il Verona era in emergenza: si poteva fare di più?

“Sì, potevamo fare di più, sfruttare le occasioni avute. Abbiamo avuto occasioni per andare alla ripresa sul due o tre a zero. Non dobbiamo creare occasioni, ma sfruttarle”.

Com’è la situazione a destra?

“Peres è arrivato da due giorni, Karsdorp ha giocato bene ma dobbiamo vedere la sua forma col medico, Spinazzola ha giocato molto bene”.