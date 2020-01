Roma, Fonseca: "Differenze fra noi e la Juve? Loro non sbagliano"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Roma TV dopo il ko contro la Juventus, come riportato da Vocegiallorossa.it.

C’è stato un blackout nel primo tempo?

“La differenza è nell’efficacia, noi abbiamo avuto occasioni, poi loro hanno segnato in contropiede alla prima occasione. Non possiamo sbagliare così contro una squadra con delle qualità individuali come quelle della Juventus. Noi abbiamo creato tante occasioni, abbiamo giocato bene fino agli ultimi 30 metri dove abbiamo avuto, come successo altre volte, dei problemi”.

La squadra ha mancato di determinazione nel primo tempo?

“Non abbiamo fatto bene il pressing sul portatore di palla, e poi per questione di centimetri sono riusciti a segnare. Il problema principale non è stato quello, ma prima, con i due contropiedi. La differenza è che loro non sbagliano”.

È mancata personalità?

“Penso che non è questione di personalità, non vedo altre squadre giocare cosi contro la Juventus, con questa personalità in questo stadio. È un problema di qualità: la verità è questa, la Juventus ha più qualità individuale di noi. Non è facile dire questo ma è la verità”.

La Roma ha avuto paura di giocare?

“Non abbiamo avuto paura di giocare, chi ha paura di giocare qui difende e basta. Non abbiamo avuto questo atteggiamento, la squadra ha giocato come sempre, come contro ogni squadra. Abbiamo provato a pressare alto, ad avere la palla, ma sbagliamo tanto nell’ultima fase di gioco. Credo sia una questione individuale, non collettiva, Basta vedere come abbiamo giocato per capirlo”.

Cosa non le è piaciuto di questa partita?

“Non mi è piaciuta la fase difensiva e quando abbiamo provato a pressare alto. Under, Kluivert e Kalinic devono migliorare molto sotto questo aspetto”.