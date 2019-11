Roma, Fonseca: "Fascia a Smalling? Giusta decisione di Dzeko"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche della fascia di capitano che Dzeko ha ceduto a Smalling nel corso della gara di Europa League con il Basaksehir: "Potrei dire di esser stato io a dire a Dzeko di dare la fascia a Smalling, ma non è vero. Non c'erano tanti giocatori. Dzeko ha deciso che doveva essere Smalling e per me ha deciso bene".