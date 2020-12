Roma, Fonseca: "Fiducia intatta" ma i numeri dicono il contrario. Solo una vittoria dopo i ko

vedi letture

Fonseca è certo: la sconfitta di Napoli non minerà la fiducia creatasi nella Roma e derivata dai 16 risultati utili consecutivi in campionato prima dello stop al San Paolo. Dello stesso avviso Cristante, ma i numeri e i precedenti della gestione Fonseca fin qui parlano chiaro. Soltanto una volta la Roma dopo un ko ha poi vinto la gara successiva: è successo il 25 settembre dello scorso anno dopo lo 0-2 con l’Atalanta. Nel turno dopo Dzeko e compagni vinsero a Lecce, ma per ora resta un caso isolato.

Nelle altre occasioni la sconfitta del turno precedente ha avuto sempre una ricaduta sulla giornata seguente. E’ successo a Parma (sconfitta per 2-0) dopo aver mancato i tre punti in Europa League contro il Gladbach. Anche nel 2020 la musica non è cambiata. L’anno si apre con la figuraccia in casa contro il Torino a cui da seguito la sconfitta con la Juventus, la stessa che vede infortunarsi per la prima volta al crociato Zaniolo. Addirittura dopo l’eliminazione in coppa Italia contro i bianconeri, i giallorossi prima pareggiano il derby 1-1 e poi infilano tre sconfitte consecutive, un trend simile c’è anche post lockdown dove la squadra di Fonseca esce senza punti da San Siro e subito dopo perde contro Udinese e Napoli. Proprio da quella gara al San Paolo di inizio luglio, la Roma era stata in grado di reagire. Dzeko e compagni, almeno sul campo, erano incappati in una sola caduta. Quella rovinosa in Europa con il Siviglia. Domenica, però, Gattuso ha riportato la Roma con i piedi per terra e Fonseca prima ancora del tabù contro le grandi vorrà sfatare quello delle ripartenze che da quando è nella Capitale lo vede decisamente in debito. Young Boys avvisato.