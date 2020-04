Roma, Fonseca: "I calciatori sono attivi, non servirà molto per riprendere il campionato"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla sua abitazione, rispondendo anche alla domanda sulla necessità di tempo dei calciatori per tornare in condizione ottimale: "E' difficile da dire. Dobbiamo pensare a diverse cose in questo momento: quando inizieremo veramente il campionato e poi quando inizieremo la prossima stagione. Queste sono informazioni importanti per preparare il lavoro. Penso però che in poco tempo saremo pronti per riprendere il campionato perché i giocatori non si sono fermati del tutto".