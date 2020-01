Roma, Fonseca: "Kalinic il migliore della serata. Under sfrutti la chance"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Roma TV dopo il successo dei giallorossi in Coppa Italia contro il Parma:



Come mai questa scelta?

“Ho pensato questo sistema perché nell’altra partita col Parma abbiamo auvto difficoltà con la profondità e ho pensato che iniziando a 3 con la qualità di Cristante loro avrebbero avuto più difficoltà. Abbiamo fatto una buona partita in difesa e creato occasioni da gol. Anche con un sistema diverso abbiamo giocato bene: ha funzionato e ha avuto esito positivo”.

Le è piaciuto Kalinic?

“Molto. Ha fatto una bellissima partita, gran lavoro ma con qualità. Per me è il migliore della serata”.

Con questo modulo c’è il rischio che Diawara sia troppo solo?

“Questo modulo era stato preparato solo per questa partita, non penso che possiamo giocare molte partite così: devo dire che Diawara non è mai stato solo. Quando iniziamo la costruzione Pellegrini si abbassa per creare linee di passaggio. Con il modo di giocare del Parma avevamo bisogno di controllare il gioco lungo e le seconde palle, abbiamo preparato questo modulo solo per oggi”.

Come sta Ünder?

“Oggi ha fatto una buona partita, ha fatto un buon pressing, Deve imparare le decisioni dell’ultimo passaggio, ma è andato meglio delle ultime partite, deve capire che con infortunio di Zaniolo questa è un’opportunità per lui”.

Questa vittoria può rilanciare il morale della squadra?

“Dopo queste ultime due partite che abbiamo perso ero sempre fiducioso, penso che abbiamo fatto buone partite con Torino e Juve. Dobbiamo essere fiduciosi sempre. Col Parma era difficile, ma la squadra aveva consapevolezza di ciò che ha fatto. La squadra sta bene ed è ambiziosa, che per me è la cosa più importante”.