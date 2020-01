Roma, Fonseca: "L'arbitraggio non mi è piaciuto ma non cerco scuse"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Torino: "Non abbiamo fatto una grandissima partita, e non è facile spiegare perché non abbiamo segnato. Non è stata una questione di atteggiamento: la palla non voleva entrare, ed è questo che ha fatto la differenze. Vero che difensivamente non eravamo sicuri e loro erano pericolosi in contropiede. Comunque abbiamo perso, con 31 tiri, ma senza che il pallone entrasse".

Ha inciso la sosta?

"In questa settimana abbiamo lavorato meglio di quasi ogni altra. Fosse stato per l'atteggiamento non avremmo avuto occasioni. Invece dico solo che non voleva entrare la palla".

Come mai i problemi in difesa?

"La difficoltà era nel leggere i contropiedi del Torino, erano sempre pericolosi. Ultimamente eravamo più sicuri, oggi invece abbiamo avuto maggiori difficoltà".

Qualcosa da dire sull'arbitraggio?

"Tutti abbiamo visto, e non voglio discutere dell'arbitro. Abbiamo perso. Se mi chiedete se l'arbitraggio mi è piaciuto rispondo no, ma non voglio trovare scuse per il risultato. Diamo anche merito al Torino, anche se la mia squadra era lunga, poco aggressiva e preoccupata. Non facevamo buone marcature preventive: dobbiamo lavorare".

Che dire di Belotti?

"Ha fatto una grandissima partita. Ci ha creato difficoltà sulla profondità: giocavano diretto su di lui, e noi non siamo riusciti a vincere i duelli".

Qualche problema fisico?

"Non è stato un problema fisico. La squadra ha lottato".

Cosa servirà con la Juventus?

"Primo: non sbagliare. Poi, servirà sicurezza in difesa ma comunque abbiamo tempo per prepararla".