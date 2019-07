Roma, Fonseca: "La Juve all'ultima giornata potrebbe essere decisiva"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Roma TV, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato il calendario appena stilato:

“Abbiamo subito il derby alla seconda giornata, è un calendario positivo che mi piace, giocheremo le prime tre gare in casa. Per me è ottimo, non vedo l’ora di giocare davanti i nostri tifosi, sono sicuro che ci sosterranno, è molto importante giocare nella nostra città. Il derby è una partita speciale, avere partite di questo calibro all’inizio portano tanto entusiasmo. La Juventus all’ultima? Potrebbe essere una partita decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre, in ogni caso bisogna affrontarle tutte e il sorteggio ha voluto questa e probabilmente sarà decisiva”.