Roma, Fonseca: "La squadra ha ambizione di vincere e andare avanti il più possibile"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Gent, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato anche della possibilità di arrivare fino in fondo all'Europa League: "Non mi piace fare grandi promesse per il futuro. La cosa più importante è non pensare troppo aventi. La prossima partita è sempre la più importante, poi sento la squadra che ha ambizione di vincere e andare avanti il più possibile".

