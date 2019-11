© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca contro Carlo Ancelotti, anzi no. Il tecnico della Roma potrebbe non vivere lo scontro diretto con il collega del Napoli, squalificato (in attesa dell'esito del ricorso) nella gara di domani. Ma spende comunque parole importanti: "È un grandissimo allenatore, che ha vinto in grandi squadre, con grande capacità. Lo rispetto molto, è un uomo molto serio, onesto. Mi piace molto e mi aspetto che domani sarà in campo".