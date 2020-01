Roma, Fonseca: "Parma fortissimo. Domani gioca Kalinic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Parma in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole: "La squadra non ha vinto queste due partite ma abbiamo fatto buone prestazioni, giocando bene. Quando è così dobbiamo guardare al futuro con ottimismo. Questa è una competizione, la Coppa, che giochiamo con grande ambizione. Domani sarà una sfida importante".

E’ una competizione a cui la Roma tiene molto.

“Non è una competizione facile. Giochiamo contro una squadra fortissima e in trasferta e se vinciamo giocheremo ancora in trasferta. E’ una coppa non facile, ma come ho detto abbiamo grande ambizione. Domani giocheremo per vincere senza dubbio".

Si aspetta lo stesso Parma del campionato?

“E’ una squadra fortissima, la più forte in contropiede con giocatori forti in attacco. Sono fisici e concreti ed è difficile affrontarli. Abbiamo preparato bene strategicamente la partita. I giocatori hanno voglia di vincere”.

Kalinic è pronto?

“Giocherà lui, anche perché l’altra soluzione era Zaniolo, come successo con l’Inter. Ora non lo abbiamo, ma anche se lo avessi avuto Kalinic sarebbe stata la prima soluzione. Si è allenato bene e mi fido di lui”.

Come stanno Santon e Kluivert? Inoltre Cristante è rientrato.

“Cristante sta bene, Kluvert solo adesso ha ricominciato. Sono pronti per giocare. Abbiamo Santon che ha recuperato e ha iniziato adesso ad allenarsi con noi”.

Cosa vuole vedere domani?

“Voglio un atteggiamento giusto. Dobbiamo avere un grande atteggiamento, perché con il Parma sarà difficile. Se non giochiamo con intensità sarà una sfida tosta. Voglio vedere ambizione”.