Roma, Fonseca: "Problemi col gruppo? Falsità! Ho fiducia nelle qualità di questo gruppo"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport alla vigilia del match di Europa League di domani contro il Gent:

L'Europa League obiettivo principale della Roma in stagione?

"In pochi credono nella possibilità di un nostro recupero in campionato ma io sì. Io ci credo. Al tempo stesso però l'Europa League è un palcoscenico importante, sia per me che per la squadra. Per questo dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domani che può dare un segnale. Non dobbiamo ragionare a lungo termine, ma concentrarci solo sul presente".

Che avversario è il Gent e che gara dobbiamo attenderci?

"Sono una squadra di livello ma che noi abbiamo le qualità per battere. Come tutte le gare internazionali anche quella di domani sarà aperta, contro una squadra che sa pressare alto, ripartire in contropiede, ma anche abbassarsi velocemente per difendere. Non è un caso che non abbia nessuna sconfitta europea in stagione e non perde mai in casa".

Cosa risponde alle voci di problemi fra lei e lo spogliatoio?

"Rispondo che è totalmente falso. Non c'è alcun conflitto o problema. È più facile adesso inventarsi cose su di noi, ma noi dobbiamo avere equilibrio e non ascoltare queste falsità"

C'è troppa negatività attorno alla Roma?

"Se non vinciamo è normale che ci siano delle critiche e ci sia dell'insoddifazione. Vale per la Roma così come per tante altre piazza in giro per il mondo. Noi a Trigoria però dobbiamo capire il momento, rimanere tranquilli, lavorare e uscire da questo momento. Personalmente rimango fiducioso. Se questa squadra in passato ha fatto bene, giocando grandi gare, ci è riuscita perché ne ha le qualità".