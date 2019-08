Roma, Fonseca: "Riccardi? Su di lui tutti depositano grandi speranze"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alessio Riccardi, talento di casa Roma, alla Juventus nell'affare Daniele Rugani? E' stata un'ipotesi di mercato ben più che concreta e Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ne ha parlato in conferenza stampa. "Per il momento nessuno ha parlato con me di questa questione, quindi non credo sia mai stata concreta. Il ragazzo è un calciatore in cui tutti depositano grandi speranze. All'inizio di questo pre-campionato era infortunato e non si è allenato tanto e ho bisogno di conoscerlo meglio. Non è giusto mettere pressione su un calciatore come lui. Deve lavorare per migliorare".