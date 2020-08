Roma, Fonseca riparte dalla difesa a 3 ma c’è il dilemma del terzino destro

“Ricomincio da tre”. Non è solo il film di Massimo Troisi, ma anche il diktat che Paulo Fonseca sta dando in questi giorni alla dirigenza sul modulo che utilizzerà a partire dal 27 agosto (data del raduno a Trigoria per preparare la nuova stagione). Per il momento, dunque, sembra messo ancora da parte il suo caro 4-2-3-1 per far spazio alla difesa a 3 che la squadra aveva ben accolto nel finale di stagione, rigettandolo solo in occasione della sfida di Europa League con il Siviglia.

Il nuovo modulo, inoltre, aiuterà anche la società a liberarsi di tanti esterni (come Under e Kluivert) che permetteranno di fare cassa soprattutto in vista dei nuovi investimenti che dovranno obbligatoriamente partire dalla difesa. L’obiettivo numero uno sarà il ritorno di Smalling da mettere al centro tra Ibanez e Mancini, entrambi di scuola Atalanta e dunque perfetti nel 3-4-2-1 disegnato da Fonseca. Un altro vantaggio di questo assetto è dato dalla possibilità di spostare indistintamente Kolarov dalla posizione di centrosinistra a quello di quarto a centrocampo. A dare fiato al serbo ci penserà poi Spinazzola, da sempre abituato a giocare con i 3 dietro. Un problema, invece, è rappresentato dalla catena di destra. Santon e Bruno Peres sono in scadenza nel 2021 e se il primo verrà ceduto, il secondo farà ancora parte della rosa della prossima stagione. Manca però la coppia perché Florenzi, nonostante il cambio modulo, non verrà preso in considerazione. Insomma, la dirigenza è avvisata: dopo Smalling servirà un terzino.