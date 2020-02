Roma, Fonseca: "Se non si gioca una partita allora devono essere fermati tutti"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa commentando così il rinvio delle cinque partite che tra oggi e domani avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse: "Le Autorità credo stiano cercando di prendere la miglior decisione possibile. Mi fido di loro. E' un problema serio e tutti dobbiamo pensare che le Autorità stiano facendo il massimo. Per non avere dubbi sulla regolarità sportiva io penso che se si gioca una partita allora devono giocare tutti o se una non si gioca allora tutte le altre devono essere fermate".