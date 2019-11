© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chris Smalling ha colpito tutti a Roma. A partire da Paulo Fonseca, allenatore giallorosso che in conferenza stampa ha raccontato come il difensore inglese sia arrivato nella capitale: "La prima volta che ne abbiamo parlato è stata su indicazione di Petrachi, che mi ha detto ci fosse questa possibilità. Lui si è totalmente adattato, è un grandissimo giocatore che è importante per noi".