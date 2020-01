Roma, Fonseca: "Sono triste. Sbagliato solo sul gol subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Roma TV il derby pareggiato contro la Lazio: "Sono triste, abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi meritavano la vittoria. Abbiamo giocato con qualità, meritavamo di vincere, ma sono molto orgoglioso dei ragazzi e di questa partita”.

Cosa ne pensa del rigore tolto col VAR?

“Non ho parlato con l’arbitro, sto vedendo ora la situazione, devo vedere meglio e analizzare con il tempo. Arbitro ha visto dopo col VAR e ha deciso così, non ho visto la situazione. L’arbitro contro la Roma non ha mai il dubbio”.

C’è stato un atteggiamento diverso rispetto alla gara con la Juventus

“Noi non abbiamo fatto una partita buona con la Juventus, abbiamo avuto 3-4 fasi difensive fatte male, ma abbiamo giocato sempre con coraggio, non è facile ritrovare dopo 3 gol, abbiamo fatto un gol e creato altre situazioni quando avremmo dovuto schiacciarci. Per me possiamo vincere, pareggiare o perdere, con questo coraggio e atteggiamento possiamo sempre vincere, dobbiamo essere orgogliosi dei ragazzi e della partita che hanno fatto”.

Cosa non è andato oggi?

“Solo il gol preso non è andato bene. È una situazione infelice che succede, tutto il resto l’abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato solo sul gol, ma devo dire che non è facile creare situazioni del gol contro una Lazio che si abbassa molto, ma abbiamo creato tanto”.

Si può ripartire da questa partita?

“Lavoriamo per essere sempre così, ma non è facile trovare stabilità, non abbiamo mai tutti i giocatori, è difficile ripetere lo stesso undici. Devo dire che con questo spirito di squadra e con l’atteggiamento sempre con la palle nella metà campo offensiva, deve essere la mentalità della squadra. Giochiamo sempre così e troveremo la stabilità di cui abbiamo bisogno”.

Cosa ne pensa dei tifosi?

“I tifosi sono di un altro mondo, fantastici, anche per quello che hanno fatto ieri. L’appoggio di oggi è stato fantastico, vivere con questa atmosfera è più facile, per chi ama il calcio è fantastico”.