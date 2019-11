© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa contro il Brescia, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo conquistato tre punti molto importanti dopo il ko col Parma. Nel primo tempo non abbiamo giocato con grande intensità, aggressività, poi abbiamo parlato e la squadra ha fatto un buon secondo tempo. Florenzi recuperato? Ha lavorato sempre bene, oggi ha giocato bene. E' una situazione normale. Su Diawara e Mancini? Questo è quello più importante, la squadra ha un'identità, è normale che Mancini siamo ritornato al suo posto come difensore centrale e Diawara sta bene ed è tornato a giocare".