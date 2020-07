Roma, Fonseca: "Under e Kluivert? Tutti dobbiamo fare meglio e abbiamo le capacità per farlo"

La Roma domani torna in campo alle 21.45 contro il Parma allo stadio Olimpico. In conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca - tra le altre cose - si è soffermato anche su alcuni singoli della squadra: "Era giusto aspettarsi una crescita maggiore di Under e Kluivert? Penso non sia giusto parlare solo di loro. Tutti dobbiamo fare meglio e abbiamo le capacità per farlo".

Giocherà ancora a tre con Cristante centrale?

"Se giocheremo così Cristante può essere una possibilità. Smalling non lo avremo e Bryan in questa posizione ha giocato bene perché ci aiuta in fase di costruzione".

