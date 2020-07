live Roma, Fonseca: "La squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta"

16.20 - La Roma domani torna in campo e lo fa alle 21.45 contro il Parma allo stadio Olimpico. Unica defezione per Fonseca quella di Smalling, alle prese con un problema muscolare destro. Il centrale inglese rimarrà fuori circa 7-10 giorni. Di seguito le parole del tecnico alla vigilia del match di campionato.

16.33 - Inizia la conferenza stampa

Era giusto aspettarsi una crescita maggiore di Under e Kluivert?

"Penso non sia giusto parlare solo di loro. Tutti dobbiamo fare meglio e abbiamo le capacità per farlo"

Giocherà ancora a tre con Cristante centrale?

"Se giocheremo così Cristante può essere una possibilità. Smalling non lo avremo e Bryan in questa posizione ha giocato bene perché ci aiuta in fase di costruzione".

Come si spiega questo 2020?

"Dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene il 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c'è un problema sul quale stiamo lavorando. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta. Faremo meglio rispetto a Napoli"

Quanto inciderà l'assenza di Smalling?

"Il sistema non dipende da un giocatore. Vediamo domani come giocheremo".

Carles Perez può giocare domani? Kluivert?

"Carles può giocare. Sono due giocatori con caratteristiche diverse. Sono calciatori dinamici e veloci"

La infastidisce che sui giornali si leggano dei nomi per sostituirla?

"No"

Fisicamente ci sono problemi nella tenuta della squadra?

"No, io ho sempre detto che non c'è un problema fisico".

Perché ha scelto Zaniolo contro il Napoli?

"Se era con noi è perché era pronto, non può fare tutta la partita ma trenta minuti poteva giocarli. Ha giocato bene anche se non era al top della condizione fisica"

Zaniolo pronto dall'inizio?

"Per me no, non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fermo. Dobbiamo avere attenzione".

La Roma ha gli stessi punti di quando lo scorso anno fu esonerato Di Francesco, è preoccupato?

"Non posso fare il paragone con le altre stagioni perché non le conosco nella loro profondità. In questa stagione abbiamo cambiato tanto e molte cose le abbiamo fatte bene. Dobbiamo tornare a fare le cose che ci riuscivano.

Come mai mentalmente la Roma è rientrata così?

"Per me è importante far capire che una sconfitta è solo una sconfitta. Non possiamo essere soddisfatti quando non vinciamo, ma non può influenzare il futuro. E' un problema sul quale stiamo lavorando".

Come si prepara la Roma per affrontare situazioni tattiche come quelle che hanno portato ai gol del Napoli?

"Noi abbiamo lavorato su questo tipo di situazioni. Quando allenavo lo Shakhtar il Napoli faceva gli stessi movimenti. I due gol che prendiamo derivano da due situazioni di grande ispirazione. Il grande merito va ai giocatori del Napoli".

Che squadra si aspetta domani?

"Il Parma è una squadra aggressiva e che giocherà in contropiede, molto pericolosa con i giocatori offensivi".

Su quali ruoli pensa a cambiare domani?

"Non credo cambierò molto. Abbiamo Smalling che non può giocare. Zappacosta è stato tanto tempo infortunato e ora ha fatto due partite. Poi ho un paio di dubbi ma non cambierò molto".

16.44 - Termina la conferenza