Roma, fra contropartite e sconti sul prezzo del cartellino: è derby d'Italia per Zaniolo

E’ sempre Nicolò Zaniolo l’oggetto del desiderio per Juventus e Inter. Il fantasista della Roma, che questa sera non sarà in campo contro i nerazzurri di Conte, accende il derby d’Italia sul mercato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il giovane gioiello giallorosso piace molto sia ai bianconeri che ai nerazzurri che lo vorrebbero in rosa per la prossima stagione.

Le opzioni - Modalità diverse per le due contendenti. Il ragazzo intanto viene valutato non meno di 50 milioni di euro con la Juve che vorrebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica, attenzione al “solito” Cristian Romero in prestito al Genoa, mentre i nerazzurri sarebbero per il pagamento cash con però uno sconto di 7-8 milioni.