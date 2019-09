© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport parla della situazione societaria della Roma ed in particolar modo della ricerca da parte dei dirigenti di nuovi introiti per il futuro. In tal senso, si legge, la prossima settimana il CEO Guido Fienga dovrebbe volare negli Stati Uniti per sottoporre a Pallotta l'idea di una ricapitalizzazione. Si parla di circa 90 milioni da versare entro dicembre, un modo buono per cercare di dipendere meno dalle plusvalenze.

Pista qatariota - Dal Qatar però arriva una clamorosa apertura da parte dell'ambasciatore in Italia, Abdulaziz Ahmed Almalki Aljenhi a margine della presentazione del Logo del Mondiale 2022: "L'ambasciata è felice del rapporto di sponsorizzazione che si è creato tra la Roma e la nostra Nazione". Il discorso poi si sposta sul possibile interesse del fondo sovrano per l'acquisizione del club: "Tutto è possibile. Al momento non sono a conoscenza se ci sia in ballo qualcosa tra la Roma ed il Qatar, ma se in futuro ce ne sarà la possibilità la mia Nazione coglierà l'occasione. Se l'acquisto della Roma sarà un buon affare, il Qatar farà la sua proposta".