© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Friedkin è pronto a sbarcare nella Capitale e ha già le idee chiarissime anche per quanto riguarda il calciomercato. L'idea del investitore che dovrebbe rilevare i giallorossi nei prossimi giorni dalle mani di Pallotta potrebbe presto incontrare l'UEFA per chiedere di stringere un voluntary agreement che gli permetta di investire più di quanto non venga fatturato concordando un piano di rientro strutturato. Un biglietto da visita importante che i tifosi romanisti già sognano di veder messo in pratica.

Il mercato che verrà - A quel punto, oltre a Politano che potrebbe arrivare subito in caso di cessione di Under, in estate arriverebbe una punta importante per fiancheggiare o alternarsi con Dzeko. Il preferito di Fonseca è Mertens, che ancora non ha rinnovato col Napoli e che chiede 4 milioni per 3 anni. L'altro nome è Piatek, che in caso di permanenza di Ibrahimovic al Milan anche in estate, potrebbe decidere di cambiare aria.