© foto di Giacomo Morini

Concluso l'affare per Pinamonti, il Genoa mette nel mirino Gerson, centrocampista della Roma rientrato dal prestito alla Fiorentina. E' iniziato, stando a quanto riporta Sky, l'incontro con la Roma per provare a definire l'affare: il Grifone che dovrà poi convincere anche il calciatore, che già nelle scorse ore è apparso contrario al trasferimento in rossoblù. I liguri vorrebbero inserire delle possibili contropartite per chiudere la trattativa.