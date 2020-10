Roma, giornata chiave per Borja Mayoral: in programma summit con l'entourage della punta

Borja Mayoral e la Roma, aggiornamenti in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato da AS infatti, gli agenti dell'attaccante sono attesi in Italia nella giornata di oggi per trattare con il club giallorosso. Nei giorni scorsi Mayoral aveva manifestato la voglia di giocarsi le sue carte con i Blancos, tuttavia il fatto che Zidane abbia scelto di schierare Jovic dal primo minuto nelle ultime due gare, ha fatto cambiare idea allo spagnolo, che dopo due buone stagioni in prestito al Levante non vuole rischiare di passare una stagione in panchina.